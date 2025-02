Wolf loopt hoogstwaarschijnlijk rond in noord Friesland

regionaal za 22 februari 2025, 13:48

ALDTSJERK - De wolf loopt hoogstwaarschijnlijk rond in de regio. Op camerabeelden in Aldtsjerk en Wânswert is de wolf namelijk gespot. De beelden werden zaterdag rond het middaguur gemaakt.

In Aldtsjerk liep een dier dwars door een tuin van een woning aan de Rhaladijk. Het dier op de gedeelde beelden lijkt op een wolf. Sommige mensen denken echter dat het hier gaat om een Saarlooswolfhond.

Op de beelden boven dit nieuwsbericht is ook een dier te zien dat sprekend lijkt op de wolf. Deze werd gespot nabij Wânswert. Hij liep in de richting van Hallum. Of het hetzelfde dier is is onbekend.

Heeft u ook de wolf gespot? U kunt beelden delen via onderstaande whatsapp nummer.