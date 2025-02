Amelandse fotograaf Jantina Scheltema bekroond bij internationale fotowedstrijd

regionaal za 22 februari 2025, 13:22

HOLLUM - De 45-jarige Jantina Scheltema uit Hollum (Ameland) heeft als Nederlandse fotograaf een eervolle vermelding gewonnen in de prestigieuze Underwater Photographer of the Year (UPY) wedstrijd van 2025. In de categorie 'Wrecks' werd haar indrukwekkende foto geselecteerd uit duizenden inzendingen van over de hele wereld.

De Underwater Photographer of the Year is een gerenommeerde internationale wedstrijd waar jaarlijks de beste onderwaterfotografen ter wereld aan deelnemen. De jury beoordeelde duizenden (6700!) beelden op originaliteit, techniek en compositie. Scheltema's foto vertelt een krachtig visueel verhaal en wist de jury te overtuigen met haar bijzondere foto.

"Ik ben ontzettend trots dat mijn foto "Two Worlds Collide" deze erkenning heeft gekregen in een competitie van dit niveau," aldus Scheltema. "Onderwaterfotografie is voor mij een manier om een verborgen wereld te laten zien, en het is geweldig dat mijn werk op deze manier internationaal wordt gewaardeerd."

