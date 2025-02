Bouw appartementencomplex Lutkepost feestelijk van start

BUITENPOST - Een belangrijke mijlpaal voor het appartementencomplex Lutkepost in Buitenpost: de eerste vloerplaat is gelegd. Wethouder Lea van der Tuin mocht deze donderdag plaatsen. Onder toeziend oog van toekomstige bewoners, omwonenden, geïnteresseerden, de ontwikkelaar en de aannemer werd deze symbolische handeling feestelijk gevierd.

Het project omvat de bouw van 22 appartementen, waarvan er inmiddels 19 zijn verkocht. Er zijn nog drie appartementen beschikbaar, waaronder één penthouse.

"We zijn blij dat de bouw is gestart," zegt wethouder Van der Tuin. "Deze mijlpaal verdient een feestje. Het is een prachtige stap voor de toekomstige bewoners. Ik wens hen veel woonplezier op deze schitterende locatie."

Moderne en duurzame appartementen

Lutkepost is een project van RE Projectontwikkeling, ontworpen door Studio DWP en gerealiseerd door Aannemingsbedrijf Kuin BV.

Het complex bestaat uit 22 lichte en ruime appartementen aan de rand van Buitenpost. Ze zijn energiezuinig, voorzien van een warmtepompinstallatie, vloerverwarming en zijn volledig gasloos. Elk appartement heeft twee slaapkamers (de penthouses drie) en een balkon of (dak)terras. Er zijn tien verschillende woningtypes, variërend in oppervlakte van 78 tot 142 m². Daarnaast beschikt elk appartement over een berging en een eigen parkeerplaats.

Het gebouw heeft een warme, speelse uitstraling dankzij de verspringende bouwlagen en het gebruik van verschillende kleuren. Door de solide bouwkwaliteit en hoogwaardige materialen wordt Lutkepost een aanwinst voor Buitenpost. Met deze ontwikkeling krijgt de zuidelijke entree van het dorp een fraaie afronding.

