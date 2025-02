Gewonde vrouw aangetroffen bij uitkijktoren Fochteloërveen

regionaal do 20 februari 2025, 18:25

FOCHTELOO - Donderdagmiddag zijn de hulpdiensten rond 16:10 uur opgeroepen voor een incident bij de uitkijktoren in het Fochteloërveen bij Ravenswoud. De politie en ambulancedienst kwamen ter plaatse.

Omstanders die een wandeling maakten in het gebied, hoorden een vrouw schreeuwen. Bij de trap van de uitkijktoren troffen zij een gewonde vrouw aan. Volgens de politie is de vrouw gevallen, maar hoe dat precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Het slachtoffer is na enige tijd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.