Kranten gedumpt langs wandelpad in Kollum

regionaal do 20 februari 2025, 12:36

KOLLUM - Langs het wandelpad aan de Harddraversbaan in Kollum zijn de afgelopen weken kranten in de bosjes gedumpt. Over de hele lengte van het wandelpad zijn op verschillende plekken kranten verspreid in de bosschages.

Het gaat om exemplaren van de Nieuwe Dockumer Courant en Weekblad Actief. Sommige kranten lijken er al langere tijd te liggen, zoals te zien is op de foto's, waarop ze bedekt zijn met sneeuw.

FOTONIEUWS