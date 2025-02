Buienradar verliest rechtszaak tegen KNMI-weerapp

LEEUWARDEN - De rechter in Den Haag heeft in een kort geding bepaald dat het KNMI door mag gaan met zijn gratis weerapp. De rechtszaak was aangespannen door Buienradar, Buienalarm en andere commerciële weerbedrijven, die vonden dat de app te veel gratis informatie gaf.

Het KNMI is het nationale weerinstituut van Nederland en biedt al sinds 2017 gratis weerinformatie aan via een app. Hierin kunnen mensen het weer zien op de plek waar ze zijn. De commerciële weerbedrijven, die zelf geld verdienen met hun weer-apps, waren het hier niet mee eens.

KNMI wint zaak

Volgens de rechter mogen alle functies in de KNMI-app blijven zoals ze nu zijn. De weerbedrijven konden niet goed uitleggen waarom de app direct aangepast zou moeten worden. Ook krijgen ze geen extra invloed op wat het KNMI doet met weerinformatie. Via de KNMI app ontvangt de gebruiker gratis alle weerinformatie zonder reclame.

Reclame of abonnement

De commerciële apps verwerken advertenties in de app om inkomsten te genereren. Ook kunnen mensen een abonnement afsluiten. De informatie die deze apps gebruiken is weer deels afkomstig van de gratis verstrekte weerdata van het KNMI.

Regenradar, regels komen later

Voor gebruikers verandert in elk geval (nog) niets: zij kunnen de KNMI-app gewoon gratis blijven gebruiken. Ook kunnen ze nog steeds kiezen voor andere weer-apps, zoals Buienradar. Over één onderdeel is nog geen besluit genomen: er komen later aparte regels over of het KNMI voorspellingen van regenradar in de app mag opnemen.

