Elfstedentocht van 1985 vrijdag a.s. op televisie

tech & media do 20 februari 2025, 09:08

ALDTSJERK - "It sil heve." Met drie kernachtige Friese woorden maakte Nederland zich veertig jaar geleden op voor de eerste Elfstedentocht sinds de legendarische tocht van 1963.

Nederland verkeerde die dagen in 1985 massaal in extase. Het publiek trok in groten getale naar Friesland of zat aan de buis gekluisterd om de tocht der tochten te volgen.

Komende vrijdag, 21 februari, exact veertig jaar na die Elfstedentocht, zendt de NOS deze bijzondere dag in 1985 integraal uit. Op NPO Extra (kanaal 81), NOS.nl, de NOS-app en de televisie-app NOS Live (Ziggo kanaal 160). Liefhebbers kunnen de tocht opnieuw beleven, alsof ze er live bij zijn.