Vrouw beroofd van telefoon in fietstunneltje Drachten

regionaal wo 19 februari 2025, 14:37

DRACHTEN - Een vrouw is dinsdagavond slachtoffer geworden van een straatroof in het fietstunneltje onder de snelweg A7 bij Drachten. De beroving vond plaats tussen 20.20 en 20.40 uur.

Het slachtoffer fietste in de richting van Beetsterzwaag toen zij in het tunneltje werd tegengehouden door drie jongens op twee zwarte scooters van het merk Skipper. De daders beroofden haar van haar telefoon en vluchtten vervolgens in de richting van Drachten.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk iets hebben gezien. De scooters vielen op doordat ze geen windscherm en geen kentekenplaat hadden.

Mensen die informatie hebben over deze straatroof worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 onder vermelding van referentienummer 2025044115. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.