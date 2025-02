Dokkum verliest nachtdienst van Dokterswacht

DOKKUM - De FNP-fractie in de gemeente Noardeast-Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de aangekondigde proef met nachtelijke sluiting van de Dokterswacht in Dokkum. De partij wil onder meer weten waarom de proef in Sneek niet doorgaat, maar in Dokkum wel.

De vragen volgen op het nieuws van de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) en Dokterswacht Friesland waarin werd aangekondigd dat de Dokterswacht in Dokkum tussen 1 juli en 31 december 2025 's nachts zal sluiten. Tijdens deze proefperiode zullen nachtelijke visites vanuit Drachten en Leeuwarden worden gereden.

Onwenselijke situatie

FNP-raadslid Jaap Postema wijst erop dat het college eerder, in oktober 2024, heeft aangegeven de proef "een niet wenselijke situatie" te vinden. De fractie vraagt nu wat het college heeft gedaan om de proef tegen te houden en wat ze nog van plan zijn te ondernemen.

Tegenstrijdigheid

De FNP wil weten hoe het zit met het draagvlak voor de nachtelijke sluiting in Dokkum. De partij wijst op een tegenstrijdigheid: volgens het persbericht van de Friese Huisartsen Vereniging was er bij betrokken partijen (ziekenhuizen, gemeenten en ambulancediensten) te weinig steun voor de oorspronkelijke plannen. Die plannen werden aangepast, waarbij de Dokterswacht in Sneek wel open blijft. De nachtelijke sluiting in Dokkum gaat wél door.

De Dokterswacht in Dokkum behandelt momenteel gemiddeld 0,8 visites per nacht en doet geen consulten in de nachtelijke uren. De dagdiensten en weekenddiensten blijven tijdens de proef ongewijzigd.

