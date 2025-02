Laatste bedrijfskavel Lauwerskwartier in Surhuisterveen verkocht

regionaal wo 19 februari 2025, 09:15

SURHUISTERVEEN - De laatste bedrijfskavel van het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen verkocht. Omdat er veel interesse was, moest er geloot worden. Dit gebeurde onder leiding van notaris mr. Spa, met wethouder Harjan Bruining als getuige.

De kavel ging naar Yde Kooistra, eigenaar van Ktronics. Hij is blij met de kans om zijn bedrijf in Surhuisterveen verder uit te breiden.

Volgens wethouder Bruining laat de grote interesse zien dat ondernemers graag in deze regio investeren. "We zien dat er veel vraag is naar bedrijfskavels. Daarom werken we aan uitbreidingen, zoals in Harkema, waar we binnenkort starten, en Buitenpost, waar we onderzoeken wat er mogelijk is."

Met de uitbreidingen wil de gemeente Achtkarspelen bedrijven ondersteunen en zorgen voor economische groei in de regio.