Kinderactiviteiten bij Museum De Sukerei

regionaal di 18 februari 2025, 16:56

DAMWâLD - In de voorjaarsvakantie worden leuke kinderactiviteiten georganiseerd bij openluchtmuseum "De Sûkerei" in Damwâld in het kader van "Help Pake & Beppe De Vakantie Door".

Van 18 t/m 21 februari mogen kinderen t/m 12 jaar gratis naar binnen onder begeleiding van een betalende volwassene, bijvoorbeeld een pake, beppe, heit, mem, enz.

Het thema van deze week is "Prikkelavontuur", waarbij de 5 zintuigen worden geprikkeld.

In de cichoreidrogerij kun je lekker knutselen met gerecycled materiaal; knip, plak en kleur je eigen muziekinstrument (horen) of maak je eigen bril (zien). Wat je maakt mag je daarna mee naar huis nemen.

Er is een leuke prikkel puzzelspeurtocht door het cichoreimuseum, de wâldhúskes en de poldermolen. Hierbij maak je gebruik van de zintuigen; horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Na afloop kun je het woord raden en bij een goede oplossing mag je je surprise voelen en grabbelen uit de grabbelton!

Tevens zijn er allerlei Oud-Hollandse spelletjes, zoals hinkelen, steltlopen, sjoelen, enz.

Kom speuren, knutselen en spelen. We zien jullie graag in de voorjaarsvakantie!

Openluchtmuseum "De Sûkerei", Trekwei 8a in Damwâld.

