Lijnbus Qbuzz botst op boom in Buitenpost

regionaal di 18 februari 2025, 12:04

BUITENPOST - Een buschauffeur van Qbuzz is dinsdag tegen een boom gereden in Buitenpost. Het ongeluk gebeurde nadat de chauffeur onwel zou zijn geraakt.

Het ongeval vond omstreeks 11.40 uur plaats op de Jeltingalaan. De politie, brandweer en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Het medische personeel heeft zich ontfermd over de buschauffeur die nog in de bus zat na het ongeval. Er zaten ongeveer vijf passagiers in de bus en één vrouw zou bij de botsing gewond zijn geraakt. Zij werd ook opgevangen door het ambulancepersoneel.

De brandweer van Buitenpost heeft verder de voordeur geforceerd zodat de buschauffeur uit zijn benarde positie werd bevrijd. Hij kon daarna uitstappen en is ook opgevangen in een ambulance. Hij is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

