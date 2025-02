Chris Klooster terug op oude nest bij vv Drachtster Boys

di 18 februari 2025

DRACHTEN - Met ingang van het nieuwe seizoen komt Chris Klooster de A-Selectie van vv Drachtster Boys versterken. De 22-jarige talentvolle middenvelder komt over van vv Harkemase Boys.

Chris Klooster maakte voor zijn vertrek naar de Verenigde Staten (studie in 2021) deel uit van de A-Selectie van de vv Drachtster Boys waar hij ook zijn jeugdopleiding heeft genoten.

In de Verenigde Staten heeft Chris bij het Emmanuel College Athletics Lions (voetbal-scholarship) gespeeld. Na zijn terugkeer uit de USA voegde Klooster zich bij de selectie van Harkemase Boys.

"We zijn als club zeer blij met de terugkeer van Chris Klooster. Hij is een geweldige speler met absolute meerwaarde voor onze selectie. Zijn technische kwaliteiten en voetbaltechnisch inzicht zijn van een hoog niveau. Bovendien is hij een erg plezierige jongen in omgang", aldus voorzitter Gijs Lokhorst.