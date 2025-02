Gezin ongedeerd na woningbrand bij Harkema

regionaal di 18 februari 2025, 00:23

HARKEMA - In de nacht van maandag op dinsdag is kort voor middernacht brand ontstaan in een woning aan de Kruswei in Harkema. De brandweer werd om 23.56 uur gealarmeerd.

Een schemerlamp had vlam gevat, waarna de woning zich vulde met rook.

De bewoners, een gezin met kinderen, wisten het pand tijdig te verlaten en werden opgevangen bij de buren. De brandweer van Drogeham rukte direct uit om de brand te blussen.

Stichting Savage werd ingeschakeld om met de bewoners de schade af te handelen.