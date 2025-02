Broekster Boys door naar kwartfinale KNVB Beker Noord

sportnieuws ma 17 februari 2025, 17:42

DAMWALD - Broekster Boys moest afgelopen zaterdag in een wedstrijd van de 1/8 finale aantreden tegen VKH-2. De loting leek gunstig maar het reserve-elftal van Vlugheid Kracht Westerbork had zich inmiddels opgeworpen tot een cupfighter-stuntploeg. Door winst op een aantal standaard teams was het een niet te onderschatten ploeg.

Afgelopen zaterdag werd de ploeg bovendien versterkt met een aantal eerste elftalspelers en dus kon Broekster Boys aan de bak om een goed resultaat te gaan behalen.

VKW begon de wedstrijd voor een paar honderd toeschouwers sterk verdedigend. Met een compact blok stond de ploeg voor het eigen doel en Broekster Boys werd daarbij gedwongen vooral over de vleugels te spelen om zo het verdedigend ingestelde middenveld uit positie te kunnen krijgen. Dat ging in eerste instantie moeizaam. Door de manier van spelen was het in het begin van de wedstrijd een beetje een schaakspel en lag het tempo te laag om VKW te verrassen. Een tegenslag voor de thuisploeg was een vroege wissel. Al in de 15e minuut moest Wieger Eefting vanwege een niet te stoppen bloedneus het veld verlaten. Werner Wijnholts was zijn vervangen en laat nu net deze speler de thuisclub 10 minuten later op voorsprong zetten. Het was de eerste keer dat VKW voor het doel van Methode Bizimana kwam maar de voorzet vanuit een ingooi werd keurig in de kruising gekopt. Vlak daarna moest VKW opnieuw een wissel toepassen. Een spierblessure leek de reden van de 2e wissel in de eerste helft van de thuisploeg.

Abe Koopmans had halverwege die eerste helft een primeur in KNVB-beker. Hij liep een gele kaart op en de KNVB had besloten dat vanaf de 1/8 finale in de beker dit voortaan een tijdstraf op zou leveren. Koopmans moest 10 minuten naar de kant en Broekster Boys dus even met 10 man. Zoals zo vaak doet de ploeg in ondertal er dan vaak een tandje bij en dat was bij Broekster Boys ook het geval. De opening van Frits Dantuma op Hedgar Hoekstra werd door Bauke Jan Douma na een prachtige schijnbeweging van Vincent Hoekstra, keurig binnen gewerkt. Koopmans stond langs de zijlijn zich wat warm te houden want zittend op de strafbank in deze winterse omstandigheden lijkt geen goede optie te zijn en was daarmee dus eigenlijk de stimulans voor de ploeg om een tandje bij te zetten! VKW kreeg daarna nog een uitstekende kans waarna Koopmans het veld weer in mocht. Een beetje warm gedraaid werd de centrale verdediger uiterst belangrijk. Na een mislukte corner stond de kopsterker Koopmans nog voorin maar na zijn bekeken tikje bracht Bauke Jan Douma Broekster Boys op voorsprong. Riemer Doornbos leek nog voor rust de voorsprong te vergroten maar een al bijna zeker doelpunt werd fantastisch door Ties Geuzinge nog voor de lijn geblokkeerd.

5 minuten na rust kwam toch de 1-3 op het scorebord. Hedgar Hoekstra gaf weer een perfecte voorzet op Vincent Hoekstra. De topscoorder van Broekster boys zette met zijn perfecte overstapje alles en iedereen van VKW op het verkeerde been. Het was voor Bauke Jan Douma daarna een makkie om zijn hattrick te voltooien. Ook Roy Hutter va VKW had de eer om na een opgelopen kaart 10 minuten op de strafbank plaats te nemen maar Broekster boys kan er niet van profiteren. Broekster boys had in deze wedstrijd het meeste balbezit (ca 75%) en kwam eigenlijk niet in de problemen. De kans om met 1-4 de wedstrijd definitief op slot te gooien liet de ploeg helaas onbenut. Zonder in gevaar te komen blijft het ondanks twee doelpunten verschil toch altijd link. Je weet nl nooit wat er gebeurt als onverwacht de aansluittreffer zou vallen. Het zou zeker onverdiend zijn maar 5 minuten voor tijd kreeg te thuisploeg daarvoor toch een mogelijkheid. Het bleef bij 1-3 en daarmee gaat Broekster Boys opnieuw in de welbekende koker.

Op 21 febr. vindt de loting plaats. Gezien de voorlopige uitslagen in de 1/8 finale zijn er geen "makkies" meer bij en komt er een pittige tegenstander uit de bus. Wel is het vooruitzicht dat bij winst in die kwartfinale een plekje in de kwalificatieronde voor grote KNVB-beker wacht. Dat zou een stunt zijn want dat is volgens de verslaggever nog niet eerder in de geschiedenis van de dorpsclub voorgekomen.

Volgende week is het een vrij weekend voor de Boys. De eerstvolgende wedstrijd word gespeeld op zaterdag 29 febr. Het betreft dan een uitwedstrijdstrijd in de competitie tegen VV Roden.

