19-jarige man aangehouden met verboden wapens na ruzie

regionaal ma 17 februari 2025, 17:03

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een 19-jarige man aangehouden in Drachten. De jongeman bleek in het bezit te zijn van pepperspray, een boksbeugel en een balletjespistool.

De politie kreeg een melding over een ruzie aan de Handwerkerszijde en trof bij aankomst een groep mensen op straat aan. Een van de aanwezigen verklaarde dat de Drachtster verschillende bedreigingen had geuit. Bij de verdachte werden uiteindelijk de genoemde wapens ontdekt.

Tot op heden zijn er geen aangiftes gedaan in verband met het incident. De man is meegenomen naar het politiebureau en de wapens zijn in beslag genomen.