Achtkarspelen staat verlengde opvang Oekraïense vluchtelingen toe

regionaal zojuist geplaatst

TWIJZEL - Het college van B&W van Achtkarspelen heeft besloten om de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen bij de Regenboogkerk in Twijzel te gedogen. Dit geldt ook voor de geplaatste sanitaire unit en een nieuwe kook- en eetvoorziening op het parkeerterrein van de kerk.

De opvanglocatie aan de Dobbe 2 biedt sinds 2022 onderdak aan maximaal 30 Oekraïense vluchtelingen.

Door het aflopen van de eerdere omgevingsvergunning is een nieuwe aanvraag ingediend, waarvoor een gedoogbesluit is genomen in afwachting van goedkeuring. De kookvoorziening is noodzakelijk omdat een eerder gebruikte externe locatie vanaf april niet langer beschikbaar is.

De gemeente acht het belang van vluchtelingenopvang zwaarder dan handhaving van de bestaande regelgeving. De gedoogbeschikking geldt voor twee jaar en kan verlengd worden indien nodig. Omwonenden en plaatselijk belang zijn/worden geïnformeerd over de situatie.