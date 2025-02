Geldboete voor dodelijke aanrijding bij Garyp

regionaal ma 17 februari 2025, 14:30

LEEUWARDEN - Een 54-jarige vrouw uit Garyp, die begin oktober 2023 een aanrijding veroorzaakte met dodelijke afloop, is maandag door de kantonrechter veroordeeld tot een geldboete van 500 euro.

Uitkomst niet in verhouding tot de gevolgen

De rechter benadrukte het aan het begin van de zitting: de uitkomst van de strafzaak kon niet in verhouding staan tot de gevolgen. De verdachte heeft op de vooravond van 4 oktober 2023 op de Stinswei bij Garyp met haar auto twee voetgangsters aangereden.

Breuken en een hersenschudding

Eén van de slachtoffers, een 63-jarige inwoonster van Burgum, overleed ter plekke. Ze werd pas na ruim een half uur gevonden. Het andere slachtoffer, een 58-jarige vrouw uit Garyp, raakte zwaargewond. Beide vrouwen belandden in de sloot naast de weg.

Op infotainmentsysteem gekeken

De zaak kwam bij de kantonrechter omdat niet is gebleken dat de bestuurster een grove verkeersfout heeft gemaakt. De vrouw heeft, luttele seconden voor ze de slachtoffers aanreed, op het scherm van het infotainment systeem in haar auto gekeken. Haar telefoon zat in haar tas, ze wilde via de bluetooth haar man bellen.

Geen bandensporen in de berm

De vrouw verklaarde dat ze de vrouwen nooit heeft gezien. Het is volgens de politie niet gebleken dat ze te hard heeft gereden. Ook werden er geen bandensporen in de berm aangetroffen. De politie berekende dat er 1,8 seconde moet zijn verstreken tussen het moment dat de slachtoffers zichtbaar waren in de koplampen en het moment dat de auto hen bereikte.

Boete van 500 euro

Volgens de officier moet de bestuurster in die paar seconden de vrouwen hebben aangereden. "Mevrouw had de aandacht op de weg moeten houden", stelde de officier. Hij eiste - voor de verkeersovertreding - een boete van 500 euro. De rechter vonniste overeenkomstig de eis.