De temperatuur zakte tot -6. Kunnen we schaatsen in de polder?

regionaal ma 17 februari 2025, 08:28

RYPTSJERK - Een spannend moment voor de 'eerste schaatsers' in de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk. Ze kwamen vroeg naar de polder om te kijken of het natuurijs dik genoeg was.

De temperatuur zakte in de nacht van zondag op maandag tot -6 graden Celsius in de omgeving.

Nu na deze nacht flinke vorst werd er bij de ochtendgloren om 7.40 uur 17 millimeter ijs gemeten. Het schaatsen was op dat moment met deze dikte nog niet mogelijk.

De temperatuur is echter (om 8.30 uur) nog altijd dik onder de 5 graden. Dit betekent dat de ijsgroei nog altijd doorgaat.

Of er in de polder geschaatst kan worden, blijft nog even de vraag.....

Actuele weergegevens

Voor de huidige temperatuur kunt u op WâldNet terecht. Met behulp van meerdere weerstations in de regio wordt de temperatuur nauwgezet bijgehouden. De aangegeven temperatuur is dus niet verzonnen maar daadwerkelijk gemeten. Een gemiddelde daarvan wordt weergegeven op de homepage.

