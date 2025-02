Cornettiste Anna Lap (20) in Europese Brassband

RINSUMAGEAST - Na een online auditie verwierf Anna Lap uit Rinsumageast onlangs een plek in de Europese Jeugd Brassband. Daarmee versloeg de twintigjarige Anna een groot aantal medekandidaten. In mei gaat ze naar het Noorse Stavanger om op te treden.

Anna speelt al cornet sinds haar zevende. Bij Cultuurcentrum de Wâldsang kreeg ze les van Gerk Huisma en ze behaalde de muziekdiploma’s t/m D. Ze speelde bij het jeugdkorps van

Soli Deo Gloria Rinsumageast vanwaar ze doorstroomde naar het ‘grote’ korps. Inmiddels speelt ze al meer dan 10 jaar bij Soli Deo Gloria, de laatste paar jaar op principal (een belangrijke positie in het orkest (red.).

Rond 2017 werd ze door Huisma gevraagd om te komen spelen in het nieuw opgerichte Koperensemble De Wâldsang. Omdat ze ook op voetbal zat en ze twee intensieve hobby's te veel vond, stelde ze dat nog even uit. Maar nadat ze besloot met voetballen te stoppen trad ze een jaar later alsnog toe tot het Koperensemble.

In 2018 begon ze er op derde cornet bij koper. Langzaam maar zeker steeg ze een aantal plekken in de cornet sectie en inmiddels zit ze ook daar een aantal jaren op principal. Met het koperensemble beleefde ze fraaie successen. In 2022 en 2024 werd het Nederlands Kampioen o.l.v. resp. Gerk Huisma en Bienze IJlstra die het dirigeerstokje had overgenomen.

Sinds anderhalf jaar speelt Anna ook bij de Bazuin A Oenkerk op derde cornet, en sinds een aantal maanden zit ze op het principal plekje bij de Bazuin B Oenkerk. Dit jaar hoopt ze haar studie Nederlands af te ronden. En gaat ze dus spelen in de Europese Jeugd Brassband, van 3 tot 11 mei in het Noorse Stavanger. Ze hoopt er leuke en goede contacten te leggen, veel te leren en mooie muziek te maken.