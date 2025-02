Jos gaat los: Met de rug naar de burger

Dat onze overheid ons geregeld dwars zit, dat weten we intussen wel. Inhalige gemeenten die belastinggeld inzetten tegen hun eigen inwoners.

Neem nou buurtschap de Zwarte Haan, aan onze bedreigde Waddenkust. Een Unesco-stiltejuweeltje. De gemeente wil er toerisme, toverwoord tegenwoordig. Inwoners willen dat unaniem niet. Zij willen hun rust. Er komen al meer auto's en kampeerders dan menigeen lief is.

Niks mee te maken, zegt de burgemeester van de rommelige verzamelgemeente Waadhoeke. Die wil er een sterrenkijktoren en een belevingstuin met trekkershutten. Elke nacht verkeerslawaai en ander belevingskabaal.

Samen stapten de bewoners van de tien dijkhuisjes naar de rechter. Die sprak van onbehoorlijk bestuur, verbood het gemeenteplan en veroordeelde vooral de dubbelrol van de burgemeester.

Moet je net bij die autistische regenten in Franeker zijn!

Volgende maand dient het hoger beroep van de gemeente. Het stadhuis keert zich dan met een peperdure advocaat van belastinggeld tegen de getergde burgers, die dus moeten meebetalen aan een pleitnota voor iets wat zij niet willen. Zij moeten bovendien de rekening voldoen van hun eigen advocaat om zich hun zogenaamde vertegenwoordigers van het lijf te houden.

Nieuwste trend: burgers die hun stadhuis vragen of zij misschien ook een keertje met rust gelaten mogen worden. Een onuitstaanbare overheid. En een raad van volksvertegenwoordigers die, net als de lokale omroep, nooit een kritische noot laat horen. Die gemeenteraad is vaak z'n eigen grootste vijand, want wees eerlijk: als dat het niveau is, dan wil geen enkele burger zijn kostbare tijd verspillen door zitting te nemen in zo'n beraad van onbeholpen jaknikkers.

Of we volgend jaar weer even voor ze komen stemmen. Voor dezelfde wethouder die zich niet aan de wet houdt en tegen het lokale omroepbestuur zei: 'Eerst die kritische columnist eruit, dan pas krijgen jullie subsidie!' Zo werd deze vrijwillige medewerker weggestuurd door een redactiechef, die zelf een overheidssalaris beurt. Waar die vrijwilliger als belastingplichtige aan meebetaalt! Bij een omroep die compleet wordt gefinancierd door dezelfde overheid, die door deze omroep moet worden gecontroleerd.

Schandalig, fluisteren Statenleden in de wandelgangen van ons Provinciehuis. Die zijn als de dood voor de zwarte lijst van de Omrop Fryslan-maffia. Bang dat ze hun kiespraatje niet meer mogen houden in de studio, waarvoor zij de omrop elke maand bijna anderhalf miljoen subsidie toeschuiven.

Geert Mak schreef in 1997 zijn fameuze boek over de teloorgang van het Friese platteland: 'Hoe God verdween uit Jorwerd'. In gesprek met het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur zei hij niet zo lang geleden: 'Er is in Friesland veel sociale corruptie'. Friezen uiten hun kritiek zelden: 'Volgende maand kun je elkaar immers weer nodig hebben'. Dat heeft volgens Mak grote invloed op het publieke debat en de regionale journalistiek. 'Kritiek wordt als gevaar gezien, in plaats van als aanzet tot verbetering.'

Ons kent ons. En de baas van onze subsidie-omrop zit letterlijk op schoot bij de woordvoerder van onze provinciecommissaris. Friesland blijft onderons. Noflik samen, voor ons eigen.

