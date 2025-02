Automobilisten bekogeld met ijsballen op Centrale As

regionaal zo 16 februari 2025, 00:40

NOARDBURGUM - Meerdere voertuigen zijn zaterdagavond beschadigd geraakt doordat er brokken ijs die vanaf een viaduct werden gegooid. Dit gebeurde op de Centrale As ter hoogte van Noardburgum.

Meerdere automobilisten schrokken zich een hoedje toen ze plotseling een brok ijs / sneeuw op het ruit / dak gegooid kregen.

Bij één automobiliste ging het goed mis toen ze omstreeks 21.20 uur richting Dokkum reed. Ze zag sneeuw op de weg liggen en direct volgde een harde klap waarbij haar volledige voorruit versplinterde.

Het hevig geschrokken slachtoffer wist haar auto veilig in een pechhaven tot stilstand te brengen. Daar trof ze een andere automobilist aan, wiens voorruit eveneens vanaf het viaduct was vernield. Beide slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie.

Tweede auto beschadigd

Het viaduct is uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Rond 20.00 uur raakte in dezelfde omgeving ook een auto beschadigd. Het is mogelijk dat ook toen brokken ijs van het viaduct zijn gegooid. De politie heeft in de omgeving nog een zoekslag gedaan naar de daders, maar er werd niemand aangetroffen.

Getuigen gezocht

De politie is dringend op zoek naar de verantwoordelijke(n) voor deze levensgevaarlijke acties. Ben of ken jij degene(n) die hiervoor verantwoordelijk is/zijn, of heb je zelf schade opgelopen? Neem dan contact met de politie op via 0900-8844 of vul het contactformulier in op politie.nl.

