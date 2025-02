Wolf: schapensterfte in Friesland alarmerend hoog

regionaal za 15 februari 2025, 08:00

APPELSCHA - In Friesland is het aantal schapen dat dit jaar om het leven is gekomen al opgelopen tot 208, zo blijkt uit recente cijfers van BIJ12. De exacte doodsoorzaak van veel van deze dieren wordt momenteel onderzocht, maar in verschillende gevallen lijkt de wolf verantwoordelijk te zijn voor de sterfgevallen.

Van de geregistreerde sterfgevallen is bij 56 schapen vastgesteld dat de wolf de doodsoorzaak was. Voor de overige gevallen loopt het onderzoek van BIJ12 nog. Naast de schapen zijn ook vier pony's om het leven gekomen, waarbij de wolf als dader is aangewezen.

De situatie in Nieuwehorne is momenteel het meest zorgwekkend; in slechts twee dagen tijd zijn daar maar liefst 62 schapen omgebracht. Dit dorp heeft de hoogste aantallen slachtoffers (77), gevolgd door Oosterwolde met 48 en Hoornsterzwaag met 25 doden.

In de provincies is Gelderland het zwaarst getroffen met 284 dode schapen, terwijl Friesland met 208 volgt.

Wolven in Nederland

De eerste wolf vestigde zich in 2018 op de Noord-Veluwe. Begin 2019 voegde zich hier een tweede wolf bij. Dit paartje kreeg sinds 2019 ieder jaar jongen. De afgelopen jaren ontstonden er meer wolvenroedels- en paren.

In Nederland leven op dit moment elf wolvenroedels. Dit zijn wolvenparen die jongen hebben gehad.

