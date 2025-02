Cel- en werkstraf voor overval op tankstation Drachten

regionaal zojuist geplaatst

LEEUWARDEN - Een 20-jarige overvaller van het Argos tankstation aan de Noorderdwarsstraat in Drachten is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 300 dagen waarvan 137 dagen voorwaardelijk plus een werkstraf van 80 uur.

Medewerkster met een machete bedreigd

Op 23 januari stapten twee mannen met bivakmutsen op bij het tankstation naar binnen. De medewerkster werd door de verdachte met een machete bedreigd, terwijl de andere – minderjarige - overvaller de kassa leeghaalde. Met 370 euro en sigaretten verdwenen de overvallers. Ze werden dezelfde avond aangehouden in het Van der Valk hotel in Leeuwarden.

Beroving bij NS-station

Anderhalve maand voor de overval was de verdachte betrokken bij de beroving van een 13-jarige jongen uit Rotterdam, bij het NS-station in Leeuwarden. Het slachtoffer was naar Leeuwarden gelokt en werd beroofd van zijn sneakers, airpods en telefoon. In januari had de verdachte zich ook nog schuldig gemaakt aan witwassen. Hij had zijn bankrekening laten gebruiken door oplichters die zich hadden voorgedaan als bankmedewerkers.

Overval heeft veel impact gehad op medewerkster

Een van de slachtoffers van de helpdeskfraude raakte meer dan 90.000 euro kwijt. De overval heeft enorm veel impact gehad op de medewerkster van het tankstation. De vrouw is nog steeds niet volledig aan het werk. Ze durft bij donker de tankshop niet te openen en te sluiten, ze heeft psychische bijstand moeten zoeken.

"Alleen door hebzucht laten leiden"

De verdachte heeft een licht verstandelijke beperking, hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Momenteel verblijft hij in een begeleid wonen project en hij krijgt therapie. De behandeling en het begeleid wonen moeten gecontinueerd worden, vindt de rechtbank. De rechtbank stelde in het vonnis dat de verdachte zich "alleen door hebzucht heeft laten leiden".