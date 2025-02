Eerste jonge Amoertijger vertrokken naar andere dierentuin

LEEUWARDEN - De eerste van vier Amoertijgerwelpen, die in juni 2023 geboren werden in AquaZoo, is vertrokken naar een dierentuin in Oostenrijk. Ook in de natuur gaan tijgers hun eigen weg als ze tussen de achttien maanden en drie jaar oud zijn.

De jonge tijgers hebben zich de afgelopen anderhalf jaar goed ontwikkeld. Hoofd dierverzorging William Kreijkes vertelt: "De welpen zijn gegroeid als kool en wegen nu tussen de 120-140 kilogram. In het wild gaan ze hun eigen weg als ze oud genoeg zijn, dus het is een logisch gevolg dat ze ook bij ons vertrekken." De eerste tijger, het vrouwtje Sungari, gaat naar Wenen. Naar verwachting vertrekken in 2025 ook de andere drie jonge tijgers naar andere dierentuinen in Europa.

Om de diersoort voor de toekomst te behouden, werken Europese dierentuinen samen in een managementprogramma. Dit programma coördineert verhuizingen van tijgers binnen de aangesloten dierentuinen en kijkt daarbij of dieren genetisch goed bij elkaar passen. Als de dieren succesvol aan elkaar geïntroduceerd kunnen worden en zich voortplanten, draagt dat bij aan een genetisch gezonde reservepopulatie.

Dat is belangrijk, want Amoertijgers behoren tot de meest bedreigde tijgersoorten. In het wild leven er naar schatting nog slechts zo'n 500. De grootste bedreigingen zijn stroperij en verlies van leefgebied door houtkap en bosbranden.

Kisttrainingen

Voordat een tijger verhuist, ondergaat hij of zij bij AquaZoo gedurende een aantal maanden kisttraining. Hiermee wordt het dier op een rustige, speelse manier vertrouwd gemaakt met de transportkist waarin het vervoerd zal worden. Dit proces verloopt in kleine stappen, waarbij het dier leert dat de kist geen bedreiging vormt en dat het betreden ervan wordt beloond.

"De dieren stappen vrijwillig in de kist, waarna we deze langzaam sluiten. Zo wennen ze stap voor stap aan het transportproces," vertelt Kreijkes.

Bijdrage aan natuurbescherming

AquaZoo ondersteunt via Stichting Wildlife de Wildlife Conservation Society (WCS). Deze organisatie zet zich onder andere in voor Amoertijgers en heeft bijvoorbeeld een programma opgezet om de stroperij in officieel beschermde gebieden tegen te gaan. Jeroen Loomeijer, general manager van AquaZoo: "We vinden het belangrijk om niet alleen binnen onze dierentuin bij te dragen aan het behoud van bedreigde diersoorten, maar ook aan hun bescherming in het wild."

