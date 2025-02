Oentsjerk: politie zoekt getuigen van oplichter in grijze auto

OENTSJERK - De politie is op zoek naar getuigen (of camerabeelden) van een 'bankfraudeur' die woensdag een inwoner uit Oentsjerk oplichtte. In een grijze auto vertrok de oplichter met een flink geldbedrag.

De inwoner van Oentsjerk werd eerder op de dag gebeld door een zogeheten bankmedewerker. Deze gaf aan dat iemand geld van het slachtoffers rekening probeerde te halen. Het slachtoffer moest geld van de rekening afhalen en dat contant in een envelop doen.

Groot geldbedrag

Een koerier kwam dat geld omstreeks 16.30 uur ophalen. Het gaat om een flink geldbedrag. De verdachte man kwam aanrijden in een grijze personenauto.

Zoektocht naar beelden

De politie is nu op zoek naar getuigen of camerabeelden om deze oplichter in de kraag te kunnen vatten. "Deze auto is waarschijnlijk via de Marwei en de Wynzerdyk gereden, maar het kan ook in de richting van Wyns zijn geweest. Heeft iemand een opvallende auto gezien in de omgeving en weet u bijvoorbeeld wat voor type dat was? Of heeft u camerabeelden van een deurbel of dashcam tussen 16:00 en 17:00 uur, waarop een verdacht grijs voertuig te zien is? Laat het ons dan weten!" aldus de politie.

Geef nooit geld of spullen af

De politie roept mensen verder op om altijd alert te zijn. "We zien ook nog steeds meldingen van bankhelpdeskfraude, waarbij oplichters langskomen om bijvoorbeeld contant geld of pinpassen en pincodes op te halen. Een bank komt nooit langs de deur om waardevolle spullen (geld, sieraden, pinpas en pincode) op te halen. Word je gebeld, hang dan op en bel zelf je bank of er iets aan de hand is."