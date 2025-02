Frituurpan veroorzaakt brand in woning Bakkeveen

lokaal nieuws wo 12 februari 2025, 20:08

BAKKEVEEN - Aan de Merskenkamp in Bakkeveen is woensdag om 15:26 uur brand uitgebroken tijdens het frituren. Een bewoner was aan het bakken onder de afzuigkap toen de frituurpan vlam vatte. De brand sloeg snel over naar de afzuiging en het plafond.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en voerde sloopwerkzaamheden uit om de brand volledig te blussen. Nadat de situatie onder controle was, is Salvage ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de schadeafhandeling.

Er raakte niemand gewond, maar de woning liep flinke schade op.