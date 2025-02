Mega-school in Trynwâlden van de baan: nu focus op twee scholen

regionaal wo 12 februari 2025, 15:28

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

GYTSJERK - Een mega-school in de Trynwâlden lijkt van de baan te zijn. De gemeente Tytsjerksteradiel en schoolbesturen Oarsprong en Adenium onderzoeken nu de mogelijkheid van twee sterke (fusie)scholen. Dit blijkt uit een brief die deze week is verstuurd aan alle betrokkenen.

Deze koerswijziging komt voort uit gesprekken die eind vorig jaar zijn gevoerd met verschillende belanghebbenden. "Er is meerdere malen de wens uitgesproken om de mogelijkheid van twee sterke scholen te verkennen," schrijven de bestuurders Rijk van Ommeren (Oarsprong), Greetje Veenstra (Adenium) en Caroline de Pee (gemeente Tytsjerksteradiel) in hun gezamenlijke brief.

Eén grote scholenfusie zorgde in juni 2024 voor veel tegenstand en onrust vanuit de 'mienskip'. Het grootste kritiekpunt was destijds dat de inwoners niet goed betrokken waren bij het maken van de plannen.

De komende weken voeren de scholenkoepels eerst nog onderling overleg om de mogelijkheden en kaders te verkennen. Deze fase moet in maart worden afgerond. Vervolgens staat er op 15 april een avondbijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van dorpsbelangen, medezeggenschapsraden en kinderopvangorganisaties.

De bestuurders benadrukken dat zorgvuldigheid voorrang krijgt boven snelheid. Het doel blijft om te komen tot "duurzaam, houdbaar en toekomstbestendig primair onderwijs in de Trynwâlden" dat zowel bijdraagt aan de ontwikkeling van alle kinderen als de leefbaarheid in de dorpen ondersteunt.

Of het plan voor twee scholen in plaats van één grote fusieschool het gewenste draagvlak zal krijgen, moet tijdens de komende gesprekken blijken.