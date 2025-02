'Wadden ferry' wordt nieuwe sneldienst naar Ameland

regionaal wo 12 februari 2025, 14:00

HOLWERT - De nieuwe 'Wadden ferry' wordt de nieuwe sneldienst van Wagenborg naar Ameland. Het nieuwe passagiersschip zal ruimte bieden aan 75 reizigers en gaat waarschijnlijk begin 2026 in de vaart.

Wagenborg Passagiersdiensten en Next Generation Shipyards tekenden woensdag het bouwcontract voor deze nieuwe boot. De sneldienst tussen Ameland en Holwert werd afgelopen zomer al aangekondigd.

Wagenborg Passagiersdiensten directeur Jieskje Hollander: "Wij voelen ons verantwoordelijk om zo goed mogelijk de levensaderfunctie te vervullen tussen het eiland en de wal voor de lange termijn. Daarom ontwikkelen wij onze diensten verder, waar dit nieuwe schip een goed voorbeeld van is."

Economische impuls

De bouw van het schip wordt uitgevoerd door NG Shipyards in samenwerking met een aantal Noord-Nederlandse onderaannemers. Hiermee levert de bouw niet alleen een belangrijke bijdrage aan het vervoer van- en naar de eilanden, maar geeft deze order ook een positieve impuls aan de lokale economie.

Next Generation Shipyards

Het ontwerp van de Wadden ferry is volledig afgestemd op de unieke omstandigheden van het vaargebied in de Waddenzee en de specifieke wensen van Wagenborg Passagiersdiensten. Dankzij een diepgang van slechts 80 centimeter worden de vaar- en passeermogelijkheden betrouwbaarder en beter, met name bij lagere waterstanden.

Bijna dagelijks moet Rijkswaterstaat baggeren in de kwetsbare Waddenzee om de vaargang tussen Holwert en Ameland op diepte te houden.

Niet elektrisch, wel zuiniger

Het nieuwe schip vaart nog niet elektrisch. Wel is de boot uitgerust met een nieuw type waterjet met een hoog rendement, die in combinatie met het efficiënte scheepsontwerp zorgt voor een lager brandstofverbruik. De drie motoren voldoen aan de strengste emissie-eisen en minimaliseren de uitstoot van schadelijke stoffen. Dit resulteert niet alleen in een zuinige werking, maar draagt ook bij aan een verdere reductie van de CO2-uitstoot.

Lagere uitstoot

De Wadden Ferry stoot per afvaart ruim 50% minder CO2 uit dan de huidige M.s. Fostaborg. Daarnaast neemt de Wadden Ferry meer passagiers mee. Hierdoor neemt de uitstoot per passagier af tot minder dan 30% in vergelijking met de huidige sneldienst. Bovendien is het schip voorbereid op het gebruik van biodiesel en kan het in de toekomst relatief eenvoudig worden omgebouwd naar een volledig elektrische aandrijving.

Navigatie

Voor optimale veiligheid is het schip voorzien van de meest moderne navigatiemiddelen. Daarnaast beschikt de sneldienst over een geavanceerd Mouse Boat positioneringssysteem, waarmee het schip in alle richtingen en snelheden gemanoeuvreerd kan worden. Dit systeem is vooral van grote waarde tijdens het veilig aan- en afmeren, waar precisie en wendbaarheid essentieel zijn.

Voor het comfort van de passagiers is er meer bagageruimte gecreëerd, zowel aan de achterzijde van het schip als onder de stoelen. Daarnaast zijn er USB-C poorten bij de stoelen geplaatst, zodat reizigers tijdens de overtocht hun apparaten kunnen opladen en beschikt het schip over voorzieningen voor mindervaliden.

Oplevering eind december 2025

De nieuwe Wadden ferry zal voor het einde van 2025 worden opgeleverd aan Wagenborg Passagiersdiensten. Naar verwachting wordt het nieuwe schip begin 2026 in de vaart genomen.