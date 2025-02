Nije Jirden enige tijd geblokkeerd door vrachtwagen

regionaal wo 12 februari 2025, 12:22

SURHUISTERVEEN - De Nije Jirden in Surhuisterveen was woensdagochtend enige tijd geblokkeerd. Een vrachtwagen was dwars over de weg vast komen te staan.

Medewerkers van de supermarkt Albert Heijn deden aanvankelijk een poging om de vrachtwagen weer vrij te 'scheppen'. Dat wilde niet lukken.

Een shovel van de firma Luimstra bood uiteindelijk soelaas.

