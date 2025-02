Doe mee aan de fotowedstrijd en win 100 euro

regionaal wo 12 februari 2025, 09:10

BURGUM - Doe nu mee aan de winter-fotowedstrijd op WâldNet! Eindelijk valt er dan toch nog sneeuw in Friesland. Het was even wachten maar nu is het uitzicht fantastisch door de gevallen sneeuw.

Je kunt nu je mooiste foto's van dit seizoen plaatsen bij de Wâldkykjes. De foto met de meeste 'pompeblêdsjes' wordt de winnaar.

Win geld

Voor de maker ligt er een prijs van 100 euro klaar! Voor de tweede en derde prijs respectievelijk 50 en 25 euro.

De winnaar wordt op 15 februari om 12.00 uur bekend gemaakt. Meedoen aan deze fotowedstrijd doe je door:

Met je mooiste winter foto

Zet hem in de categorie Winter

De foto met de meeste stemmen wint

