Echtpaar Minnema uit Dokkum viert diamanten huwelijk

11 februari 2025

DOKKUM - Op deze dinsdag 11 februari is het precies 60 jaar geleden dat Haije Minnema en Tine Minnema-Miedema in het huwelijksbootje stapten. Het echtpaar gaf elkaar destijds in het gemeentehuis van Ferwerderadiel het jawoord.

Haije Minnema was destijds buschauffeur bij de NOF. Tine Minnema-Miedema was morgenmeisje. Zo staat mooi op de trouwakte verwoord. Ze waren beide 25 jaar oud toen ze trouwden.

Het echtpaar heeft al die tijd in Dokkum gewoond en kreeg drie kinderen en zeven kleinkinderen. Al vanaf hun eerste huwelijksjaren doet het echtpaar veel vrijwilligerswerk. Tine Minnema-Miedema ontving hier in 2010 een lintje voor namens het Koninklijk huis. De uitreiking vond destijds plaats in kringloopbedrijf De Wissel. Het echtpaar is hier nog regelmatig te vinden.

Ter ere van het 60-jarig jubileum kregen ze namens de gemeente Noardeast-Fryslân een mooi bos bloemen. Naast de bos bloemen ontvingen zij ook nog een felicitatie van het Koninklijk huis.

Het echtpaar viert het jubileum in besloten kring.

