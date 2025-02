Renovatie gemeentehuis DamwÃ¢ld gaat minimaal 9 miljoen euro kosten

Renovatie gemeentehuis Damwâld gaat minimaal 9 miljoen euro kosten

11 februari 2025

DAMWALD - De renovatie van het gemeentehuis in Damwâld gaat minimaal 9 miljoen euro kosten. De gemeente Dantumadiel wil het gemeentehuis grondig renoveren en verduurzamen. Het bestaande gebouw aan de Hynsteblom moet een bijna energieneutraal gebouw (BENG) worden.

Het huidige gemeentehuis voldoet niet meer aan de moderne eisen. Zo kampt het gebouw met klimaatproblemen - in de zomer is het vaak te warm en in de winter te koud. De grondige renovatie moet deze problemen verhelpen en tegelijk het energieverbruik fors terugdringen.

9 miljoen euro

De verbouwing vergt een investering van ongeveer 9 miljoen euro. Dat is 7.5 miljoen euro meer dan aanvankelijk was gepland. Het grote verschil komt volgens het college van B&W mede doordat er in de begroting geen budget meer was opgenomen voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Met de grondige verbouwing wordt dus ook een inhaalslag gemaakt op dat gebied.

Duurzaam

De gemeente kiest bewust voor hergebruik van het bestaande gebouw in plaats van nieuwbouw, omdat dit duurzamer is qua materiaalgebruik. Door de renovatie komt er ook ruimte vrij in het gebouw. De gemeente gaat onderzoeken wat er met deze ruimtes gedaan kan worden.

Op 13 februari 2025 is er een informatieavond voor raadsleden om meer informatie te krijgen over de voorgenomen verbouwing.

Reactie gemeente op 7.5 miljoen euro:

14.15 uur

Naar aanleiding van dit nieuwsbericht liet de gemeente Dantumadiel weten dat zij wel degelijk op de hoogte was van de huidige renovatiekosten. De gereserveerde 1.5 miljoen euro is van enkele jaren geleden en alleen voor onderhoud van het gemeentehuis.

Het gebouw uit 1999 is bouwkundig in redelijk goede staat maar installaties zijn toe aan vervanging. Er zal fors geïnvesteerd moeten worden. Nu Dantumadiel sinds 1 januari 2024 weer een zelfstandige gemeente is, is duurzame huisvesting nodig voor alle ambtenaren.

De renovatiekosten van het gemeentehuis zijn nu in beeld gebracht en de verwachte kosten voor een grondige verbouwing van het gemeentehuis zijn (minimaal) 9 miljoen. Die 1,5 miljoen die gereserveerd was voor onderhoud is nu gereserveerd voor renovatie. Voor de resterende 7,5 miljoen euro wordt de raad gevraagd een stelpost op te nemen in de begroting van 550.000 euro voor de verwachte jaarlijkse kosten van een grondige verbouw.