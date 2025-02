VVD stelt vragen over bluswater na grote brand in Dokkum

lokaal nieuws di 11 februari 2025, 10:04

DOKKUM - De VVD in Noardeast-Fryslân roept het gemeentebestuur op om werk te maken van voldoende bluswater in alle dorpen van de gemeente. Aanleiding hiervoor is de grote brand van afgelopen zaterdagavond in de binnenstad van Dokkum, waarbij een pand zwaar beschadigd raakte en waarschijnlijk als verloren moet worden beschouwd.

Volgens VVD-raadslid Digna Ferwerda-Havenga kon de brandweer in Dokkum erger voorkomen dankzij de ruime beschikbaarheid van bluswater. Maar zij vraagt zich af wat er zou gebeuren als zo’n brand uitbreekt op een plek waar minder of zelfs geen bluswater aanwezig is, zoals in Kollumerzwaag of andere dorpen.

De VVD pleit al jaren voor voldoende bluswater in de hele gemeente en wil weten welke maatregelen het college neemt om dit te garanderen. Ferwerda-Havenga zal hierover donderdag vragen stellen tijdens It Fraachpetear.