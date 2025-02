Unieke gouden munt gevonden in weilanden onder Burgum

GARYP - Tijdens een gewone zoektocht met zijn metaaldetector stuitte een schatzoeker die anoniem wil blijven afgelopen weekend op iets buitengewoons: een gouden Romeinse munt uit het jaar 272. Dat gebeurde ergens in een weiland / veld onder Burgum.

Het blijkt een zeldzaam exemplaar te zijn van keizer Tetricus I, de laatste heerser van het Gallische keizerrijk voordat het weer deel werd van het Romeinse Rijk.

Muntje met oogje

Het muntje vertelt een fascinerend verhaal. Geslagen in Keulen of Trier, heeft het een lange reis gemaakt naar Friesland. Het interessantste detail is misschien wel het oogje dat er later aan is toegevoegd - vermoedelijk in de vroege middeleeuwen. Dit suggereert dat iemand het muntje als sieraad heeft gedragen, wellicht als statussymbool of talisman.

Ver van hier

In die tijd van keizer Tetricus I was het Romeinse Rijk in crisis. Tetricus I regeerde slechts kort (271-274) over een afgescheiden deel van het rijk dat Gallië en Britannia omvatte. Vanuit zijn hoofdstad Augusta Treverorum (het huidige Trier) probeerde hij zijn rijk te verdedigen tegen Germaanse invallen.

Zijn muntjes zijn zeldzaam, vooral zo ver noordelijk van de Romeinse grenzen. Misschien is het hier terechtgekomen via handel met de Friezen, of als betaling aan een Germaanse huurling.

Een medewerker van het Rijksmuseum bevestigde maandag aan de vinder de bijzonderheid van de vondst. Hij hoopt dat de hanger ooit in een openbare collectie terecht zal komen. De gelukkige vinder laat in een reactie weten dat hij het muntje in elk geval niet zal verkopen. Mogelijk is hij in de toekomst te zien tijdens een tentoonstelling in een museum.

