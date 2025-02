Sandra Rodenhuis nieuwe bestuurder bij Stichting ROOBOL

BUITENPOST - Met veel enthousiasme maakt Stichting ROOBOL bekend dat Sandra Rodenhuis per 1 april 2025 haar nieuwe bestuurder wordt. ROOBOL is met 13 basisscholen en één samenwerkingsbasisschool verantwoordelijk voor kwalitatief goed en toegankelijk openbaar onderwijs voor circa 2200 kinderen in Noordoost Friesland.

Rodenhuis brengt een schat aan ervaring mee uit het primair onderwijs, waar zij momenteel als meerscholendirecteur leidinggeeft aan twee IKC's in Leeuwarden: IKC de Sprong en IKC Sint Thomas (BMS-onderwijs). Haar overstap naar ROOBOL markeert een belangrijke en natuurlijke volgende stap in haar onderwijsloopbaan.

In haar eigen woorden is de missie van Rodenhuis: 'Met de toenemende druk in de wereld is het des te belangrijk dat kinderen vanuit vertrouwen leren geloven in zichzelf, de ander en hun omgeving, gaan voor hetgeen ze goed in zijn en vooral gelukkig van worden. Vanuit mijn onderwijshart, waarbij ik zelf ben begonnen als groepsleerkracht, geloof ik in de kracht van een sterke gemeenschap en de positieve invloed hiervan op kinderen. Samen maak je namelijk het verschil.'

Met haar authentieke leiderschapsstijl, energie en diepgaande kennis verwacht ROOBOL dat Rodenhuis niet alleen de sterke prestaties van ROOBOL zal voortzetten, maar ook actief zal bijdragen aan het verder ontwikkelen van kwalitatief hoogstaand onderwijs - in nauwe samenwerking met al onze collega's.

Sandra Rodenhuis: "Vanuit mijn maatschappelijke opdracht hoop ik van betekenis te kunnen zijn door leren een fantastische belevenis te laten zijn voor alle kinderen binnen ROOBOL. Soms zoals het hoort en soms net een beetje anders."