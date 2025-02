Raadslid stelt vragen over verschil in sluitingstermijnen drugspanden

regionaal ma 10 februari 2025, 12:30

DOKKUM - De fractie van Liberaal Noardeast-Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Johannes Kramer over het verschil in sluitingstermijnen van twee drugspanden in de gemeente. Aanleiding zijn de recente sluitingen van een drugslab in Dokkum voor zes maanden en een cocaïnewasserij in Aldwâld voor twaalf maanden.

De fractie wil onder meer weten wie er beslissen over de sluiting van een pand en hoe de duur van zo'n sluiting wordt bepaald. Ook vraagt de partij zich af of er vooraf overleg plaatsvindt met de eigenaar van een pand en wat er precies onder een sluiting valt - alleen het pand waar de illegale activiteiten zijn aangetroffen of alle panden op hetzelfde kadastrale nummer.

Jaar versus halfjaar

De kwestie speelt met name in Aldwâld, waar na de ontdekking van een cocaïnewasserij het gehele terrein voor een jaar is gesloten, inclusief een daar gevestigd paintballcentrum. Dit staat in contrast met de situatie in Dokkum, waar een voormalig Chinees restaurant na de ontdekking van een drugslab voor zes maanden is gesloten.

Kosten

Daarnaast wil Liberaal Noardeast-Fryslân duidelijkheid over wie de kosten van de opruimwerkzaamheden betaalt en of deze kosten te verhalen zijn. De vragen zijn ingediend door raadslid Siebe Jan Vogelzang.

In beide gevallen nam burgemeester Kramer de sluitingsbesluiten om de openbare orde te herstellen en verdere drugscriminaliteit te voorkomen. De burgemeester benadrukte eerder dat drugslabs een groot gevaar vormen voor de omgeving, waarbij hij verwees naar eerdere fatale incidenten in Rotterdam-Zuid en Haule.