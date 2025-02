Succesvolle start crowdfunding Doopsgezinde Kerk in De Westereen

lokaal nieuws ma 10 februari 2025, 11:45

DE WESTEREEN - Een crowdfundingcampagne voor de renovatie van de Doopsgezinde Kerk in De Westereen is zondag onder goede belangstelling van start gegaan. De kerk was tot de laatste plaats bezet tijdens een muzikale middag die werd verzorgd door de lokale muziekgroep Breathe.

De campagne moet 30.000 euro opleveren voor een nieuwe doorgang en extra sanitaire voorzieningen in het kerkgebouw. Tijdens de openingsbijeenkomst werd al ruim duizend euro ingezameld, waarvan ongeveer 800 euro uit de collecte en de rest via online donaties.

De noodzaak van de verbouwing werd tijdens de bijeenkomst direct duidelijk, toen bezoekers in de rij moesten staan voor het enige beschikbare toilet. Als symbolisch startschot werd een groot collectezak, het zogeheten 'Megaponkje', de kerk binnengedragen.

Breathe zorgde voor de muzikale omlijsting met eigen interpretaties van bekende nummers, waaronder 'Ring of Fire' van Johnny Cash en werk van Shania Twain. Hun optreden werd beloond met een staande ovatie.

De crowdfundingactie, die loopt onder de slogan "Samen voor een toegankelijke toekomst", duurt nog tot 7 april. In deze periode worden verschillende activiteiten georganiseerd om geld in te zamelen. De voortgang van de campagne is te volgen via de website dgkdewestereen.nl.

