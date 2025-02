Derde overwinning op rij voor VV Buitenpost

ma 10 februari 2025

BUITENPOST - VV Buitenpost heeft de goede vorm van de afgelopen weken doorgezet met een 3-0 overwinning op Heerenveense Boys. De ploeg van Kevin Waalderbos verloor dit seizoen al twee keer van de formatie uit Heerenveen, maar stapte zaterdag als terechte winnaar van het veld. Rik Weening scoorde twee keer, ook Willem de Boer vond het net. Het gat met koploper PKC '83 bedraagt nu negen punten. Broekster Boys, dat tweede staat, heeft vier punten meer dan de Blauwkes.

Het grootste gevaar van Heerenveense Boys komt al na twee minuten. Buitenpost-doelman Kevin van der Meulen moet zich helemaal strekken en pareert een omhaal. Hij hoefde in 2025 pas twee keer te vissen.

Aan de andere kant lijkt een corner te worden uitverdedigd door Heerenveense Boys, maar met een prachtige sliding zorgt centrale verdediger Bernd Douma ervoor dat de Buitenposter aanval in leven blijft. Hij slingert voor, Rik Weening werkt keurig binnen. Zo staat het halverwege de eerste helft 1-0.

"We gaven niet veel meer weg nadat we op voorsprong kwamen", zegt Buitenpost-trainer Kevin Waalderbos. "We worden steeds degelijker. In de eerste helft vond ik de tegenstander beter in de duels, maar we knokten ons goed terug. En nadat we op voorsprong kwamen, kregen onze aanvallers steeds meer ruimte."

Kort na rust geeft David Kazimier een fijn steekballetje op Rik Weening, die verlengt op Roan van der Weij. Na een uitstekende actie over de rechterflank behoudt hij het overzicht, waardoor Willem de Boer de bal in de verre hoek kan leggen. Even later belandt de bal voor de voeten van Rik Weening, nadat een schot van Van der Weij wordt geblokt. Weening blijft rustig en zet de eindstand op het bord: 3-0.

Zo pakt Buitenpost de derde overwinning op rij. Waar er voor de winterstop werd verloren van vv Winsum en Heerenveense Boys, zijn beide ploegen na de winterstop wel verslagen door de Blauwkes. "Dan kun je zeggen dat we dit jaar dingen hebben geleerd", zegt Waalderbos tevreden. PKC '83 verloor deze speelronde met 2-5 van Blauw Wit '34, terwijl Be Quick 1887 met 2-3 won van Broekster Boys. Ook Drachtster Boys en Velocitas pakten drie punten, waardoor de verschillen in de top 7 steeds kleiner worden. "Er valt dit seizoen nog heel veel te winnen", aldus Waalderbos.

Deze maand komt Buitenpost niet meer in actie. Daartegenover staat dat de planning voor maart bomvol is met maar liefst vijf competitiewedstrijden. De eerstvolgende is op 1 maart, uit tegen Velocitas.

Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen (C), Wim de Vries, Bernd Douma, Ron Janzen, Youri Sletering, Willem de Boer, Noureddine Boutzamar (69. Edwin Schaafsma), David Kazimier (87. Harmen Symen Elsenga), Rik Weening, Roan van der Weij, Gerbrand Waaksma (80. Joran Olijve)

Scoreverloop: 1-0 (24. Rik Weening), 2-0 (55. Willem de Boer), 3-0 (77. Rik Weening)