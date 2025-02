Uitslaande brand in voormalig schoolgebouw in Drachten

regionaal ma 10 februari 2025, 07:12

DRACHTEN - De brandweer is in de nacht van zondag op maandag opgeroepen voor een uitslaande brand in een voormalig schoolgebouw aan de Klokhuislaan in Drachten.

Omstreeks 01:30 uur werd de brandweer opgeroepen voor de brand. Bij aankomst van de brand sloegen de vlammen al uit het dak en stond het gebouw vol met rook.

Brandweerlieden hebben de brand van binnen en buiten bestreden. De brand was ontstaan midden in het gebouw en er kwam veel rook vrij.

Brand meester

Om 02:38 uur kon het sein brand meester worden gegeven. De brandweer is vervolgens nog enige uren bezig geweest met sloop- en nabluswerkzaamheden om er zeker van te zijn dat de brand uit is.

Woningen zonder stroom

Door de brand kwamen meerdere woningen in de omgeving zonder stroom te zitten. Hiervoor is Liander opgeroepen. Eveneens kwam Vitens ter plaatse voor een kapotte waterleiding in de kelder van het gebouw. Volgens Liander hebben alle woningen inmiddels weer stroom.

Verhuizing

De Saffier betrof een school met speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. In Januari is de school samen met andere scholen verhuisd naar een nieuwe locatie in Drachten.

