Broekster Boys wint in spectaculaire pot bij Be Quick 1887

sportnieuws zo 9 februari 2025, 14:56

DAMWALD - Broekster Boys heeft zich zaterdag in Haren goed gerevancheerd na de zepert tegen PKC. De tegenstander, Be Quick 1887 uit Haren, stond voor aanvang van de wedstrijd op de tweede plaats. Oud Broekster Boys trainer Patrick Zwart, had eerder op de dag met Blauw wit '34 een hele knappe overwinning behaald op PKC'83 en dat zou Be Quick weleens vleugels kunnen geven, zo was de verwachting, want bij winst zou het gaatje met de koploper nog maar 3 puntjes zijn. Ze hadden zich echter verkeken op het strijdplan van Broekster Boys.

De eerste 10 minuten was het nog even wat aftasten en hield keeper Riemer Hoekstra met een prachtige redding zijn doel schoon maar daarna was het toch wel Broekster Boys die de wedstrijd naar zich toe trok. Met hoog druk werd het voetballend vermogen van Be Quick verstoord.

Niet veel later ontstonden de eerste kansen voor Broekster Boys maar zat het geluk niet mee. Jos Regnerus, die vandaag 200% energie in de wedstrijd gooide, was helaas de pechvogel. In de 15 e minuut schoot het na een mooie aanval net naast, 2 minuten later ging zijn schot net over en weer even later werd een prachtige voorzet van Niels Westerlaan naast gekopt.

Be Quick had duidelijk moeite met het spel van Broekster Boys maar kwam er af en toe toch gevaarlijk uit. Het schot uit de tweede lijn in de 28 e minuut werd wederom knap gepakt door Riemer Hoekstra. Uit de tegenstoot ging het schot van Riemer Doornbos net voorlangs en even later stond Jan Tijtsma oog in oog met de keeper maar zijn schot werd helaas gestopt. Net als vorige week tegen PKC had Broekster Boys een veldoverwicht en ook in kansen verhouding stond het inmiddels 2-6 maar stond de 0-0 nog op het score bord.

Het levensgevaarlijke Hoekstra tandem werd weer eens in stelling gebracht en dat leverde de 0-1 voorsprong op. De voorzet van Hedgar werd door Vincent keurig binnengetikt. Daarmee kreeg Broekster Boys loon naar werken. Tot aan de rust werd gestreden voor elke meter en werd deze met de voorsprong bereikt.

Marco Sanders had in de rust zijn team goed geïnstrueerd dat het anders moest om koploper PKC in het vizier te houden. De thuisploeg ging voortvarend van start en de gelijkmaker viel voor Broekster Boys te vroeg. Wie anders dan goalgetter Geertjan Liewes zorgde voor de gelijkmaker door een schot vanaf rechts keurig bij de tweede paal tegen het netje te werken.

Broekster Boys gooide er nog maar even eens nieuwe energie tegenaan en daarmee toonde dit fantastische Broekster Boys enorme veerkracht. De eerdergenoemde tandem Hoekstra was wederom verantwoordelijk voor de voorsprong van Broekster Boys. Weer was Hedgar Hoekstra de aangever. Vincent Hoekstra weet dan precies waar de bal komt en wist op identieke wijze de 1-2 op het scorebord te zetten.

Het zou nog mooier worden. Invaller Bauke Jan Douma wist op prachtige wijze Jos Regnerus vrij voor de keeper te zetten en daarmee bekroonde de middenvelder zijn fantastische optreden met een verdiend doelpunt. De 1-3 was een tik voor de thuisclub maar was nog niet verslagen

Met man en macht moest Broekster Boys de voorsprong verdedigen. Frits Dantuma, die een puike partij speelde moest ten koste van een gele kaart de angel uit een aanval van Be Quick halen maar toch kwam de aansluittreffer even later. Liewes kopte 10 minuten voor tijd de vrije trap binnen en was er weer van alles mogelijk.

De krachten gleden langzaam maar zeker uit de lichamen maar Broekster Boys streed door tot op het tandvlees. Hier en daar ontstonden er wat pijntjes en krampverschijnselen en Jan Bruin kon met zijn sterke invallers verse krachten inbrengen. Abe Koopmans en Hedzer Prins vervingen de moegestreden Jacob Weidenaar en Daniel Reitsema en moesten samen met de altijd sterkt spelende Klaas vd Meulen de Harense storm weerstaan.

Door de vele wissels aan beide kanten werd er maar liefst 6 minuten blessuretijd gegeven. Kapot gespeeld werd Jos Regnerus in de blessuretijd nog vervangen Thomas Bosgra en werd de overwinning binnen gesleept. Methode Bizimana was de enige speler die niet in het veld kwam vandaag maar de reservekeeper was net zo enthousiast toen de spelers de sensationele maar dik verdiende overwinning vierden.

Alle spelers van Broekster Boys hadden een geweldige avond en er was niemand die zijn verwachte niveau niet haalde. Daarmee is het collectief van Broekster Boys misschien wel de basis van dit succes. Be Quick zocht gedesillusioneerd de kleedkamer op en zag Broekster Boys weer over zich heen wippen naar de tweede plaats. Broekster Boys vierde na afloop de overwinning nog eens in de "Halte" waar het bier rijkelijk vloeide.

Volgende week staat de ontmoeting met het onbekende VKW2 op het programma. Een wedstrijd in de strijd voor de KNVB-beker. Op papier weliswaar tegen de reserves van de ploeg uit Westerbork maar vergis je niet, het team heeft veel kwaliteit en put uit een aantal prima oud eerste elftalspelers. Van onderschatting hoeft dan ook geen sprake te zijn want de ploeg is niet voor niets zo ver gekomen in de beker.

De wedstrijd gaat om een plaats in de kwartfinale en begint om 14.00 uur. Plaats van handeling: Perkenslag 1 te Westerbork. De steun van de altijd aanwezige en trouwe supportersschare wordt ook dan weer enorm gewaardeerd.