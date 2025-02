Vv Kollum wel het spel maar niet de punten tegen Be Quick Dokkum

KOLLUM - Op 28 september 2024 werd Be Quick in de thuiswedstrijd over de knie gelegd en met een 5-0 nederlaag teruggestuurd naar Dokkum. Toen waren de druiven zuur voor de Dokkumers. Op zaterdag 8 februari 2025 vond de return plaats in Dokkum en werd Be Quick zeker in de eerste helft weer over de knie gelegd.

Maar toch werden de oranjehemden uiteindelijk met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd en waren de druiven deze keer dus zuur voor de Kollumers.

Door afwezigheid van Jan Mulder mocht Johannes de Vries zijn debuut als hoofdtrainer voor vv Kollum maken. Een bijzonder moment temeer hij veel van de A-selectie spelers ook in de jeugdelftallen onder zijn hoede heeft gehad.

In de eerste helft bleek dat Johannes zijn ploeg prima had voorbereid op de wedstrijd tegen Be Quick. De Kollumers waren de eerste helft duidelijk de bovenliggende ploeg en lieten mooi voetbal zien, gekoppeld aan duelkracht en snelheid. Be Quick Dokkum had twee gele kaarten nodig om het spel van de Kollumers enigszins te ontregelen, maar slaagde daar niet in.

Aan de andere kant slaagde Kollum er onvoldoende in om het goede spel in kansen om te zetten. Kansen werden ook door Be Quick niet gecreëerd, maar toch werden de Dokkumers na zo'n 22 minuten in de wedstrijd geholpen door een zeer ongelukkige eigen goal van een Kollum verdediger. Ondanks deze tegenslag bleven de Kollumers het beste van het spel houden. Het enige wat ontbrak was het maken van goals. Met een 1-0 stand werd er gerust.

In de tweede helft beet Be Quick iets meer van zich af, maar toch bleven de oranjehemden voetballend gezien de bovenliggende ploeg. De lijn uit de eerste helft werd wat dat betreft prima doorgetrokken, en ook kwamen de Kollumers vaker dan in de 1e helft in de buurt van de Be Quick- keeper. Logischerwijze ging dit gepaard met het nemen van iets meer risico's waardoor Be Quick af en toe ook gevaarlijk kon uitbreken.

Toen de verder uitstekend leidende scheidsrechter in de 62e minuut besloot om geen penalty te geven voor een duidelijke overtreding op een Kollum-speler kantelde de wedstrijd. De mentale krachten begonnen door dit moment langzamerhand weg te vloeien. Maar ook de fysieke krachten.

Het spel van Kollum vergt veel energie en je zag de ruimtes op het veld groter worden. Toen de Dokkumers na een goed uitgespeelde uitbraak in de 66e minuut de 2-0 op het scorebord zetten moesten de Kollumers een nieuwe dreun verwerken. Het siert de ploeg dat ze daarna toch met elkaar de mouwen opstroopten en er alles aan gedaan hebben om nog een goal te maken of een gelijk spel te forceren. Maar blijkbaar zit vv Kollum even in de hoek waar de klappen vallen.

Maar met de spirit en het voetbal zit het absoluut goed, en dan kan het niet anders dan dat de punten vanzelf weer komen. Volgende week gaan we er weer tegenaan in de inhaalwedstrijd tegen ONR in Roden.