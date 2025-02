Kunst aan Huis-route Lauwersland kennismaking met de kunstenaars

KOLLUM - In aanloop naar de komende Kunst aan Huis-route Lauwersland werd zondag een kennismakingsbijeenkomst gehouden met de kunstenaars die dit jaar deelnemen aan de route. Deze bijeenkomst vond plaats in Grand Café WALD in Kollum.

Bij aankomst ontvingen enkele kunstenaars een tas met informatie over de route, folders, dropflags en loten. Vervolgens konden de kunstenaars onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek gaan over hun werk en de komende Kunst aan Huis-route. Ine van de Beek heette iedereen welkom op deze kunstbijeenkomst en vertelde een kort verhaal over de verwachtingen van deze editie.

Eerst werd de 200 km lange kunstroute door Lia Schlit besproken. Daarna werden de kunstenaars middels een PowerPoint-presentatie aan elkaar voorgesteld en vertelden zij iets over hun werk.

Op de vernieuwde website is uitgebreide informatie te vinden. Dit jaar zijn er weer veel nieuwe gezichten en kunstwerken op de route. Het thema is daarom ook: "In Beweging". Er is bovendien veel bewegend beeld te zien, waaronder films en documentaires.

De Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland vindt plaats op 8, 9, 15 en 16 maart.

