Harkema-Opeinde 'knoffelt' zich naar overwinning bij VIOD

sportnieuws zo 9 februari 2025, 11:30

DRIEZUM - Een week na de verliespartij tegen SC Veenwouden is Harkema-Opeinde op bezoek bij VIOD weer op het winnende pad geraakt. Op sportpark Treffers Heech in Driezum bleken twee toevalstreffers genoeg voor de 0-2 zege. Gezien de nimmer aflatende inzet van de Harekieten zou het te ver gaan om te spreken van een gestolen zege. Dat de thuisploeg er met een verliespartij bekaaid vanaf kwam, daarover was vriend en vijand het eens.



Als de prima leidende arbiter Hamstra zaterdagmiddag het duel uiteen zet, ontspant zich een tweestrijd zoals die zich meestal voordoet als VIOD en Harkema-Opeinde tegenover elkaar staan: Harkema zoekend naar de voetballende oplossing, VIOD met de lange bal, loerend op de snelle omschakeling. Dat die simpele speelwijze van de gastheren best effectief is, blijkt in de eerste helft. Waar Harkema het meeste balbezit heeft, zijn de beste kansen verreweg voor de thuisploeg.

In de zevende minuut komt Jelle Kommerie net tekort op een voorzet van Erik van der Veen, vlak na het halfuur tikt Martin Alma op sublieme wijze een verdekt schot van Erik van der Veen uit de benedenhoek en op slag van rust ziet Hein Visser de bal van de lijn gehaald worden na een afgeslagen hoekschop. Slechts eenmaal komt Harkema-Opeinde tot een kans die iets meer dan het etiket speldenprik mag dragen. Het is dan wel direct raak.

In de 37ste minuut stuitert een hoog ingebrachte vrije trap van Alex van der Tuin via de bij de tweede paal staande Jesper Hoeksma voor de voeten van Roan Alssema. Die raakt het leder helemaal verkeerd, doch verrast hiermee de op een pegel rekenende VIOD-goalie Otte Visser zodanig dat de bal tergend langzaam in de doelhoek rolt.

Een mooie opsteker voor de gasten vlak voor de pauze. Toch zal het spel er na de doelwisseling niet beter op worden. Op steeds regelmatiger basis lijken de Harkemasters last te hebben van het veld. Links en rechts verdwijnen ballen over de zijlijn, glijpartijen zorgen meer dan eens voor balverlies. VIOD dringt wel aan maar zal er nauwelijks in slagen om een bres te slaan in de weinig weggevende Harkema-defensie.

Om nog een broodnodig punt uit het vuur te slepen wordt aan thuiszijde met nog tien minuten op de klok goalgetter Pieter Ele Kuitert ingebracht. VIOD gaat vanaf dat moment achterin één-op-één spelen. Binnen honderdtwintig seconden wordt dit door Harkema-Opeinde afgestraft en dat op de meest wonderbaarlijke wijze. De goed doorzettende Jelmar van der Veen levert een voorzet af die in schoonheid lijkt te stranden, tot de bal bij het wegruimen tegen de languit op de grond liggende Jesper Hoeksma wordt geknald.

Met een boogje caramboleert het speeltuig in de touwen, keeper Visser volledig kansloos latend. Beide teams zullen hierna nog een grote kans krijgen: Jesper Hoeksma knikt een uitstekende voorzet van Twan Polder met een stuit over, VIOD-aanvoerder Roelof van der Veen kopt na een kolderiek ogende scrimmage voorlangs. In de stand komt derhalve geen verandering, het blijft bij 0-2.

Fraai was het allerminst, maar uiteindelijk tellen de punten en die heeft Harkema-Opeinde vlak na de winterstop volop. Terwijl de helft van het aantal clubs in klasse 4C bezig is aan een overlevingsstrijd, kan "De Heide" met 27 punten op zak redelijk zorgeloos toewerken naar de laatste maanden van de competitie.

De twee weekenden pauze die nu in geprogrammeerd staan zijn welkom met het oog op de steeds verder uitdijende ziekenboeg. Op 1 maart raast de competitietrein dan weer in volle vaart verder als koploper ONT op bezoek komt op sportpark De Bosk.