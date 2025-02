VV Anjum weet geen geschiedenis te schrijven tegen ONT

sportnieuws zo 9 februari 2025, 09:31

EANJUM - De laatste wedstrijd voor de minibreak van twee weken was voor Anjum een lastige. Op sportpark Douwekamp werd aangetreden tegen de trotse koploper van de vierde klas ONT. Lastig , want een resultaat boeken op het kunstgras in Opeinde is voor de withemden een niet veel voortkomend verschijnsel. De laatste overwinning dateert al van het seizoen 1981-1982.

Door doelpunten van Theun Teitsma (2x) en Brant Visser werd ONT met 1-3 verslagen. Recent , in het seizoen 2019-2020 gingen beide elftallen met een puntje richting de kleed box. Na het laatste fluitsignaal stond er destijds een 3-3 gelijkspel op het wedstrijdformulier.

Wedstrijd tussen de twee lijstaanvoerders.

ONT-Anjum was ook de wedstrijd tussen de twee lijstaanvoerders. ONT is met de behaalde wedstrijdpunten en doelpunten de trotse nummer één van de ranglijst. De Anjumers voeren een heel ander lijstje aan. Weliswaar wordt er veelvuldig gescoord door de withemden, maar met het aantal tegentreffers van 42 staan de Kolkenfjildbewoners bovenaan in een minder florissant rijtje. De voorspelling dat er na 90 minuten een 0-0 eindstand op het scorebord zou staan, was dan ook minder dan één procent.

Kansen over en weer.

Voordat halverwege de eerste helft de thuisclub de score opende, zagen de toeschouwers een open wedstrijd met kansen over en weer. Dat de brilstand zolang op het scorebord bleef staan was een klein voetbalwonder. Ietwat gelukkig kwam de thuisclub op een 1-0 voorsprong. Marten Folkersma dribbelde vanaf de rechterkant het Anjumer strafschopgebied in. Zijn schot richting doel werd dusdanig van richting veranderd door een Anjum verdediger dat de bal onhoudbaar achter de kansloze Anjum goalie viel. 1-0.

Ook in het tweede deel van de eerste helft kwamen de liefhebbers langs de lijn aan hun trekken. De thuisclub kreeg in deze periode de meeste mogelijkheden via Bram van der Wal, Janco van der Veen en Thomas Landman om een tweede treffer op het scorebord te zetten. Echter Lieuwe van Dijk en het aluminium waren de reddende engel voor de withemden. Ook Anjum liet zich niet onbetuigd. Zo stonden drie Anjum spelers oog in oog met keeper Hidde Ament. Laatstgenoemde kwam in dit onderlinge duel als overwinnaar uit de bus. Het had zomaar 1-1 tussenstand op kunnen leveren.

Het slotakkoord van de eerste helft was echter voor de thuisclub. Op slag van rust doelpuntte Bram van der Wal voor de geelhemden en zette Anjum op een 2-0 achterstand.

Venijn niet in de staart

Direct na de verplichte pauze van een kwartier waren Johan Boersma en Gerrit Dijkstra dichtbij de aansluitingstreffer voor het elftal van Tinus Huisma. Helaas kon er niet gejuicht worden door de gasten. De tussenstand van 2-0 bleef lang gehandhaafd. Het wedstrijdbeeld was een kopie van het eerste bedrijf. Ook nu kreeg de koploper de beste mogelijkheden op een (derde) treffer. Thomas Landman, Bram van der Wal, Thimo Bouma en Marten Folkersma zagen hun mogelijkheden niet verzilverd worden.

Na 72 minuten spelen leek de wedstrijd dan toch beslist te worden op het moment dat Chris Visser wel het derde doelpunt liet aantekenen. Maar dit was schijn. Anjum zette nog eenmaal aan en wist via Wieger Nutte Visser en Arjen Schregardus de tussenstand op 3-2 te zetten. Zou het wonder van Opeinde plaatsvinden met nog enkele minuten op de klok.

Helaas voor de Anjumers maakte Janco van der Veen in de 90ste minuut aan alle onzekerheid en voor Anjum alle illusie op een wedstrijdpuntje een einde. Hij bepaalde de eindstand op 4-2. Een terechte overwinning, maar de Kolkenfjildbewoners lieten zich tegen de trotse koploper van de goede kant zien. Een goede basis voor de komende belangrijke wedstrijden.

Strijd in het rechterrijtje

Door de uitslagen van afgelopen weekend, wordt het met de week spannender in de strijd om de plaatsten 12-13-14 van het rechterrijtje te ontwijken. De verschillen tussen de nummer acht en veertien bedraagt slechts vijf punten. Met nog elf wedstrijden voor de boeg is elke ontmoeting een finale.

Anjum staat op het moment dat de minibreak van twee weken zijn intrede doet op een tiende plek, met vijftien punten uit even zoveel gespeelde wedstrijden.

Op zaterdag 1 maart a.s. speelt Anjum de eerstvolgende wedstrijd in kompetitie verband. Om half drie wordt er op sportpark 't Kolkenfjild afgetrapt tegen Lions'66 uit Leeuwarden. Zal de twee weken rust Anjum goed doen?