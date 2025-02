Grote brand in centrum van Dokkum

regionaal za 8 februari 2025, 21:27

DOKKUM - In een gebouw aan de Legeweg in Dokkum is zaterdagavond brand uitgebroken. Al vrij snel werd duidelijk dat het ging om een grote brand waarbij de vlammen uit het dak slaan.

De eerste melding van de brand kwam om 21.16 uur binnen. Het zou gaan om een horecapand (Club 33).

"De brand is aan meerdere zijden uitslaand. Er is opgeschaald naar grote brand." zo liet de brandweer kort na het uitbreken van de brand weten. Er zijn brandweerploegen uit Dokkum, Damwâld, Harlingen, Leeuwarden en Ternaard opgeroepen voor de brand.

NL Alert

Er is voor deze zeer grote brand in Dokkum een NL-alert verstuurd. "Blijf uit de rook! Sluit ramen en deuren en zet ventilatie uit." Dat is het advies van de Veiligheidsregio Fryslân. Om 21.55 uur werd dit bekend gemaakt, maar de meeste mensen in Dokkum ontvingen de alert pas om 22.30 uur.

De brandweer bestreed de brand van binnen en van buiten. Er zijn twee hoogwerkers en een groot watertransport ter plaatse gekomen om de brandweerploegen te ondersteunen.

Ook is er een speciaal droneteam van de brandweer vanuit Heerenveen ter plaatse gekomen. Zij hebben de brandweerlieden op de grond ondersteund door een beeld te geven vanuit de lucht om het overzicht te houden.

Alle omstanders werden op grote afstand gehouden zodat de brandweer goed en veilig kon werken.

