Automobilist gewond bij ongeval in WÃ¢nswert

Automobilist gewond bij ongeval in Wânswert

regionaal za 8 februari 2025, 19:58

WANSWERT - Een automobilist is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Goslingawei bij Wânswert. De bestuurder kwam met zijn voertuig in een sloot terecht nadat hij de controle over zijn auto verloor.

Voorbijgangers hebben de gewonde bestuurder uit zijn voertuig geholpen voordat de hulpdiensten arriveerden.

De politie en ambulance waren snel ter plaatse na het ongeval, dat omstreeks 17.00 uur in de middag plaatsvond. Na behandeling door het ambulancepersoneel is het slachtoffer voor verdere medische zorg naar het ziekenhuis overgebracht.

Om aan te geven dat er niemand meer in het voertuig aanwezig was, heeft de politie een lint aan de auto bevestigd. Een bergingsbedrijf kwam later ter plaatse om de auto af te voeren.

