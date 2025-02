Drugslab ontdekt in Dokkum: burgemeester sluit woning

regionaal za 8 februari 2025, 15:45

DOKKUM - De politie en handhaving ontdekten vrijdag een drugslab in een pand aan de Hantumerweg in Dokkum. Zaterdag rondde een specialistisch team van de politie het onderzoek in het pand af. Burgemeester Johannes Kramer besloot om de woning met spoed te sluiten.

De sluitingsmaatregel is genomen om de openbare orde en veiligheid in de buurt te herstellen en verdere overlast te voorkomen. Er zijn in het pand verschillende materialen en middelen aangetroffen die er op wijzen dat er harddrugs werd geproduceerd.

"Troch ús waaksume Boa's is dit pân opmurken en hat dêrnei de plysje in drugslab yn wurking oantroffen. In drugslab yn in wenwyk oan in drokke ferkearsdyk mei fytsers en fuortgongers smyt in gefaarlike sitewaasje op. Je moatte der net oan tinke as san lab ûntploft.", vertelt burgemeester Johannes Kramer.

Vorig jaar werden bewoners in een wijk in Rotterdam-Zuid opgeschrikt door een enorme explosie, ontstaan door een drugslab in een garagebox met als gevolg drie doden. In juni 2022 ontplofte een drugslab in Haule en vond één persoon de dood. "Ik bin dan ek bliid dat de fynst dien is, want de omwenners, ûndernimmers en besikers oan it sintrum wurde mei drugslabs slim yn gefaar brocht."

De woning is verzegeld en voor zes maanden gesloten. Met de tijdelijke sluiting wil de burgemeester de productie van drugs en verloedering van de omgeving tegengaan. De aanloop houdt op en het pand verdwijnt uit het drugscircuit. De buurt wordt weer rustig en veilig.