Politie treft synthetisch drugslab aan in hartje Dokkum

regionaal za 8 februari 2025, 09:18

DOKKUM - In het voormalige Chinese restaurant aan de Hantumerweg in Dokkum is daadwerkelijk een drugslab aangetroffen. Dat heeft de politie zaterdag bevestigd. In het lab werd volgens de politie vermoedelijk/mogelijk synthetische drugs geproduceerd.

Het drugslab werd vrijdagmiddag per toeval ontdekt door de alertheid van gemeentelijke handhavers.

Twee aanhoudingen

De politie werd gelijk ingeschakeld en ter plekke werden een 34-jarige man uit Hoogezand en een 22-jarige man uit Dokkum aangehouden. Beide mannen zitten vast en worden verhoord.

"Het onderzoek naar het drugslab is in volle gang. Zo doen we vandaag sporen- en buurtonderzoek bij het pand en is de LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) van de politie ter plaatse om het drugslab veilig te ontmantelen." zo laat de politie weten.

