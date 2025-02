Grote brand in stal van agrarisch bedrijf

regionaal za 8 februari 2025, 07:31

E-mail Facebook Threads WhatsApp Kopieer link reageren

ALDEBOARN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er brand uitgebroken in een stal van een agrarisch bedrijf aan de Fjurlanswei in Aldeboarn. De brandweer werd kort na 01.00 uur opgeroepen en schaalde al snel op naar 'grote brand'.

De vlammen zijn vermoedelijk ontstaan in een trekker die in de stal geparkeerd stond, wat resulteerde in een uitslaande brand die ook de stal deels verwoestte. Er bevonden zich geen dieren in de stal. In een naastgelegen stal stonden echter koeien, die op tijd in veiligheid konden worden gebracht.

Brand meester

Omstreeks 02.15 uur werd het sein 'brand meester' gegeven, wat betekende dat de brand onder controle was. Desondanks stonden er nog verschillende hooibalen in de stal in brand, waarna de brandweer nog enkele uren nodig had voor het nablussen.

Rookinhalatie

Bij het incident heeft één persoon rook ingeademd en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

De brand heeft aanzienlijke schade veroorzaakt aan de stal. Stichting Salvage is ingeschakeld om de eigenaar te ondersteunen bij de schadeafhandeling.

FOTONIEUWS